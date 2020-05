Policiais do 4º BPM prendem em Guarabira homem com mandado expedido pela Justiça

Na noite desse domingo (10), policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam, na cidade de Guarabira, um homem com mandado expedido pela Justiça. O Copom foi informado que havia um homem em via pública, no Bairro do Rosário, praticando desordem.

A guarnição comandada pelo sargento Aldemir, com o apoio da guarnição de Rádio Patrulha comandada pelo subtenente Wamberto, e da Força Tática, foi até o local. Ao abordarem o suspeito, os policiais pesquisaram o nome dele e constataram o mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara Mista de Guarabira. Ele foi preso e conduzido à delegacia.

EMBRIAGUEZ E DESORDEM – No início da tarde, também em Guarabira, uma pessoa entrou em contato com o Copom informando que o seu irmão estava embriagado e quebrando os móveis no interior de sua residência. A guarnição comandada pelo sargento Aldemir compareceu ao local e constatou a veracidade da denúncia, conduzindo o suspeito para ser apresentado ao delegado.