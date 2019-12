Policiais do 4º BPM prendem em Cuitegi suspeito de lesão corporal e ameaça

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam neste domingo (22), na cidade de Cuitegi, um homem suspeito de atingir outro com um golpe de facão na mão. Ele ainda tentou fugir ao avistar a aproximação da viatura, mas foi perseguido e acabou sendo preso ainda com o facão utilizado para lesionar a vítima. Os policiais foram informados de que um homem teria atingido outro que tentou impedir que ele continuasse agredindo a esposa. De imediato, eles se dirigiram ao local e foram informados que a vítima já havia sido socorrida, então prenderam o suspeito, que foi conduzido para a delegacia, juntamente com as vítimas.

Em Alagoa Grande, uma mulher procurou a sede da 2ª Companhia informando que um homem teria invadido sua residência, arrombado a porta da frente e, em seguida, a agrediu com socos e pontapés, assim como tentou estuprá-la. Depois de comparecerem ao local e confirmarem a informação, os policiais prenderam o homem em flagrante por dano, invasão a domicílio e tentativa de estupro.