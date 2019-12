Policiais do 4º BPM prendem em Cuitegi suspeito de agredir a própria mãe

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam, na manhã deste domingo (29), no Bairro Santo Antônio, em Cuitegi, um homem suspeito de violência doméstica depois de agredir a própria mãe. A vítima acionou a Polícia Militar informando que o seu filho chegou em casa embriagado e, enfurecido, a agrediu verbal e fisicamente com empurrões, socos nas costas e mordida em uma das mãos. De imediato, a guarnição chegou ao local e, constatado o ocorrido, realizou a prisão do suspeito, que foi conduzido junto com a vítima para a Delegacia de Polícia Civil.

Na noite desse sábado (28), no centro de Caiçara, a guarnição foi informada, através da linha direta, que um homem teria agredindo fisicamente a irmã e que estaria com uma faca tentando entrar no quarto onde a vítima estava escondida. De imediato, os policiais se dirigiram ao local, onde a vítima relatou que estava discutindo com a mãe quando o irmão interviu e passou a agredi-la e ameaçá-la de morte. As partes envolvidas foram conduzidas à delegacia.