Policiais do 4º BPM prendem em Alagoinha homem suspeito de agredir e ameaçar pai e irmã

Policiais da 2ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam nesta sexta-feira (27), na cidade de Alagoinha, um homem suspeito de agredir o pai e a irmã, além de, armado com uma faca, fazer ameaças às vítimas. A denúncia foi feita através da linha direta informando que ele também estava embrigado e os policiais, sob o comando do sargento Amaro, compareceram ao local e mantiveram contato com as vítimas. Em seguida, os militares saíram em diligências e conseguiram localizar o suspeito, que já não estava mais com a faca. As partes envolvidas foram conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil para a autuação do suspeito em flagrante pelo crime de violência doméstica.

Em Araçagi, a guarnição efetuava rondas quando um homem, ao visualizar os policiais, tentou se desfazer de um material ilícito. De imediato, os policiais efetuaram a abordagem no suspeito e com ele encontraram uma faca peixeira e também uma pequena quantidade de uma substancia semelhante à maconha. Diante do fato, a guarnição comandada pelo sargento Martins conduziu o suspeito e o material apreendido para a delegacia.