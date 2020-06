Policiais do 4º BPM prendem dois suspeitos de violência doméstica em Sertãozinho e Guarabira

Dois homens suspeitos de violência doméstica foram presos em flagrante por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) na noite desse sábado (30). A primeira prisão aconteceu na cidade de Sertãozinho, onde a guarnição do Destacamento local tomou conhecimento, através da própria vítima, que ela teria sido agredida pelo seu marido. De imediato, os policiais se dirigiram ao endereço informado, onde ela reside com o suspeito e os filhos, mas ele havia se evadido. Ao efetuarem rondas, os policiais conseguiram localizar o suspeito em sua oficina, onde ele recebeu voz de prisão. O suspeito, a vítima e uma testemunha foram conduzidos à delegacia.

A outra prisão aconteceu no Alto da Boa Vista, na cidade de Guarabira, onde o homem foi preso depois de agredir a esposa com um soco no rosto. A vítima relatou que estava em uma festa em uma residência quando o marido começou uma discussão com ela por causa da filha do casal e, que por causa disso, a teria agredido fisicamente. A guarnição prendeu o suspeito e fez a condução das partes envolvidas à delegacia.

SECOM