Policiais do 4º BPM participam de distribuição de cestas básicas em Pirpirituba

A coordenadora da Polícia Solidária do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), capitã Karla, o supervisor do dia, major Silva Ferreira, e uma guarnição da CPTran participaram, na manhã desta quinta-feira (7), na faixa da pista, no sentido Guarabira-Pirpirituba, de uma ação de distribuição de cestas básicas promovida pelo Grupo Corações que se Ajudam,bque foram doadas pela ABC Construtora, localizada em João Pessoa.

Além dos policiais militares, também participaram da distribuição a dentista Luciana Alcântara e o economista Gelton Coelho, que são voluntários do Grupo Corações que se Ajudam. Foram entregues cem cestas básicas, beneficiando cerca de 50 famílias que residem na comunidade.

A capitã Karla agradeceu aos policiais que estiveram presentes em mais uma ação assistencial do Grupo Corações que se Ajudam. “Nestes momentos de pandemia, serviços como este credibilizam nossa instituição, reforçam nossa natureza comunitária e, principalmente, permitem uma melhor condição da ajuda chegar aos que mais precisam”, acrescentou a coordenadora dos Projetos Sociais do 4º BPM.

SECOM