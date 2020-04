Policiais do 4º BPM localizam em Guarabira moto abandonada sem placa e com chassi adulterado

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizavam, na noite dessa quinta-feira (23), a Operação Cidade Segura na zona rural do município de Guarabira quando foram informados de que dois homens estariam circulando em uma moto em atitudes suspeitas. As guarnições da Força Tática se dirigiram ao local informado e acabaram localizando a moto Honda Fan 125, de cor preta, abandonada, sem placa e com o chassi adulterado, não tendo sido possível verificar se ela possuía restrição de roubo ou furto. A moto foi apreendida e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.

OUTRAS OCORRÊNCIAS – Dois homens foram presos por embriaguez e desordem, o primeiro deles no centro da cidade de Pirpirituba, no momento em que a guarnição do Destacamento local realizava rondas e foi acionada para atender uma ocorrência de vias de fato. De imediato, a guarnição se dirigiu ao local e constatou que o homem, apresentando visíveis sinais de embriaguez alcóolica, estava praticando desordem e promovendo arruaça em via pública. Ao visualizar a viatura, ainda tentou fugir, mas foi alcançado e preso. A outra prisão aconteceu em Duas Estradas, onde um homem estava praticando desordem no interior da residência de seus pais, danificando objetos. Os policiais foram até o local e conseguiram conter e prender o suspeito.

Também em Duas Estradas, uma mulher foi presa por perturbação do sossego depois de denúncias de que um som em alto volume estava incomodando a vizinhança. Os policiais foram até o local e, constatada a veracidade da informação, verbalizaram para que a proprietária abaixasse o volume. Como ela desobedeceu, recebeu voz de prisão e foi conduzida, com o aparelho de som, para a delegacia.

SECOM