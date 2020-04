Policiais do 4º BPM encontram droga presa a arame de muro de presídio em Guarabira

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) que trabalham no Presídio João Bosco Carneiro, em Guarabira, encontraram, na noite dessa quarta-feira (22), preso no arame farpado que cerca o muro da unidade prisional, um pacote contendo aproximadamente meio quilo de uma substância semelhante à maconha, dividido em quatro tabletes.

O policial que estava de sentinela em uma das guaritas visualizou a movimentação suspeita de uma moto nas proximidades do muro e acionou a guarnição do presídio que, com o apoio de uma guarnição de Rádio Patrulha, encontrou o pacote.

Apesar das buscas realizadas pelos policiais nas imediações, do presídio, o suspeito não foi localizado. A substância entorpecente apreendida foi levada para a delegacia.

Assessoria 4º BPM