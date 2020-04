Policiais do 4º BPM e Vigilância Sanitária realizam barreiras sanitárias em cidades da região

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e técnicos da Vigilância Sanitária realizaram, no início da madrugada desta quinta-feira (16), barreiras sanitárias para enfrentamento da Covid-19 em cidades da área do Batalhão que recebem ônibus de linhas interestaduais. Nas cidades de Juarez Távora e Alagoa Grande, onde aconteceram desembarque de passageiros, a ação foi comandada pelo tenente-coronel Gilberto.

Na abordagem aos ônibus e durante o desembarque, é aferida a temperatura corporal dos passageiros e são dadas orientações para o caso deles desenvolverem alguns sintomas da Covid-19. As barreiras sanitárias estão sendo realizadas também no Aeroporto Castro Pinto e nas divisas do Estado da Paraíba.



A realização de barreiras sanitárias, entre outras ações, foi definida pelo governo do Estado, após a publicação do decreto de calamidade pública.