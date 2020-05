Policiais do 4º BPM e profissionais de saúde realizam barreiras sanitárias em Juarez Távora

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizaram, na manhã desta terça-feira (26), sob o comando do tenente-coronel Gilberto, barreiras sanitárias nas estradas que dão acesso à cidade de Juarez Távora. A Força-Tarefa também contou as presenças de profissionais de saúde e a guarnição do capitão Jones, comandante da 2ª Companhia, da qual Juarez Távora faz parte.

A Força-Tarefa visa amenizar os efeitos nefastos do Coronavírus, através de uma junção de esforços e do ombreamento de instituições que beneficiam a sociedade e o cidadão, disse o comandante do 4º BPM. “A Polícia Militar e os profissionais da saúde do município de Juarez Távora estão de mãos dadas para, juntos, vencermos esse momento tão difícil”, acrescentou o tenente-coronel Gilberto.

Durante as barreiras sanitárias que estão sendo realizadas em diversos pontos do Estado, são realizadas desinfecção de veículos, verificação de temperatura corporal de condutores e passageiros, além de fornecidos esclarecimentos sobre a Covid-19, a importância do isolamento social e as medidas preventivas de higiene.

Com informações e fotos de André Ribeiro, do Portal Juarez News

SECOM