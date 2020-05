Policiais do 4º BPM e profissionais de saúde realizam barreiras sanitárias em Guarabira

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizaram, na manhã deste sábado (9), juntamente com profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e bombeiros civis, barreiras sanitárias nas cinco entradas de Guarabira que servem de acesso para as cidades de Cuitegi, Pirpirituba, Araçagi, Mari e Pilõezinhos, com a realização de desinfecção de veículos e distribuição de máscaras, que devem ser utilizadas em ambientes públicos.

Sob o comando do tenente-coronel Gilberto, as barreiras sanitárias também foram realizadas, juntamente com a Operação Feira Segura, nas principais entradas da feira livre da cidade, que passou a funcionar com espaçamento entre as bancas para garantir o distanciamento entre os comerciantes e frequentadores.

As barreiras sanitárias são mecanismos utilizados pelas autoridades governamentais para prevenir riscos de contaminação e disseminação de doenças, neste caso, a provocada pelo Novo Coronavírus.

As ações serão permanentes enquanto durarem os efeitos do Decreto Estadual nº 40.122, de 13 de março de 2020, assinado pelo governador João Azevêdo, que declarou Situação de Emergência no Estado da Paraíba.

SECOM