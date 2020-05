Policiais do 4º BPM e profissionais de saúde realizam barreiras sanitárias em Alagoa Grande e Alagoinha

Policiais da 2ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), sob o comando do capitão Jones, e profissionais de saúde realizaram, nesta quarta-feira (27), barreiras sanitárias em Alagoinha e Alagoa Grande, cidade-sede da Companhia. As ações realizadas durante as barreiras sanitárias incluem a desinfecção de veículos automotores, incluindo ônibus, caminhões, vans e carros de passeio, além da verificação da temperatura corporal de condutores e passageiros, que pode indicar a suspeita de infecção pela Covid-19.

Em todas as barreiras também são prestados esclarecimentos sobre o que é a Covid-19, cuidados de isolamento social e higiene que devem ser tomados para evitá-la e sobre os procedimentos que devem ser observados e seguidos nos casos de suspeita ou confirmação da infecção pelo Novo Coronavírus

ASSESSORIA