Policiais do 4º BPM cumprem mandado de busca de criança vítima de maus-tratos em Guarabira

Nesta terça-feira (26), na cidade de Guarabira, policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), em apoio a um oficial de Justiça que acionou o Copom, cumpriram um mandado de busca e apreensão de uma criança que estaria sofrendo maus-tratos praticados pela mãe, que apresentava problemas mentais.

A guarnição comandada pelo cabo Gutemberg esteve no local, juntamente com o oficial de Justiça, uma guarnição do Corpo de Bombeiros, um representante do Conselho Tutelar e uma equipe de profissionais do Caps, que também deram apoio à ocorrência para que ela acontecesse da forma menos traumática possível para a criança e para a mãe.

Depois de cumprido o mandado, a criança foi levada até a residência da tia que, por determinação judicial, tornou-se a guardiã legítima da menor.

SECOM