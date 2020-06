Policiais do 4º BPM apreendem arma de fogo em Alagoinha

Policiais da 2ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizavam, na noite desta terça-feira (2), rondas pela zona rural do município de Alagoinha quando, no Sítio Cajá, se depararam com dois homens em atitudes suspeitas. Ao perceberem a aproximação dos policiais para efetuarem a abordagem, os dois homens conseguiram fugir por dentro do mato, mesmo tendo sido perseguidos pelos militares.

Ao retornarem para o local onde os dois suspeitos foram vistos inicialmente, os policiais realizaram uma varredura em busca de materiais ilícitos e encontraram o revólver calibre 32. A arma de fogo apreendida foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.

P/5 – Seção de Comunicação Social e Marketing Institucional do 4º BPM

SECOM