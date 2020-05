Policiais cumprem mandados e dois homens são presos em Alagoa Grande e Guarabira

Nesta quinta-feira (7), policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) cumpriram dois mandados de prisão expedidos pela Justiça e dois homens foram detidos. A primeira prisão aconteceu em Alagoa Grande, quando os policiais da 2ª Companhia foram solicitados para dar apoio a um oficial de Justiça no cumprimento de um mandado de prisão por débito de pensão alimentícia. De imediato, a guarnição comandada pelo cabo Nelson realizou diligências e conseguiu localizar o acusado.

Em Guarabira, os policiais realizavam rondas de rotina quando se depararam com um homem em atitude suspeita. Ao abordarem e realizarem a consulta processual através do Copom, os militares constataram que contra ele havia um mandado de prisão por quebra de albergue. Em ambos, os casos, os acusados foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.