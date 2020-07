Polícia resgata mais três cobras na grande João Pessoa e devolve ao seu habitat natural

O Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb) resgatou mais três cobras, na manhã desta sexta-feira (10), nas cidades de João Pessoa e Bayeux. Elas eram de três espécies diferentes, sendo uma jiboia (Boa constrictor), uma cobra-cipó (Chironius bicarinatus) e uma corre-campo (Thamnodynastes pallidus). Os policiais militares já soltaram os animais em seu habitat natural. O primeiro caso foi às 8h, na comunidade do Porto do Capim, no bairro do Varadouro, em João Pessoa. Uma jiboia, que tinha entre 1,5 metro e 2.0 metros de comprimento, apareceu no quintal de uma casa. Ela aparentava ter ingerido algum animal, mas não se sabe precisar o qual era. O segundo resgate aconteceu por volta das 9h. Foi uma serpente da espécie corre-campo, que apareceu no telhado de uma residência, no bairro das Indústrias, também na Capital. O animal tinha aproximadamente 1,20 metro. E a terceira foi uma cobra-cipó, que estava em uma árvore, dentro do estacionamento do fórum de Bayeux, que fica na Avenida Liberdade. A serpente tinha aproximadamente 1,0 metro. As cobras resgatadas nesta sexta-feira foram soltas em áreas de mata da grande João Pessoa. Cuidados – Ao presenciar um animal como esse, as pessoas devem ligar para a polícia, pelo número 190. Os policiais do Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb) vão até o local e fazem o resgate. De maneira alguma a pessoa deve fazer isso por conta própria. É importante também que as pessoas não queiram matar o animal, pois mais do que um procedimento arriscado, quem for flagrado fazendo isso pode responder pelo crime do artigo 29 da lei ambiental (Lei Nº 9.605, de 12 de Fevereiro de 1998), cuja pena é de detenção de seis meses a um ano e multa. Casos – Do último domingo (5) até a manhã desta sexta-feira (10), seis cobras apareceram na Paraíba, sendo uma na cidade de Patos, uma em Cabedelo e quatro em João Pessoa. O surgimento é comum nesse período de mudança de clima, já que as serpentes são animais de sangue frio (são aqueles que não são capazes de regular a temperatura de seu próprio corpo). SECOM