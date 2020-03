Polícia reforça segurança perto das agências bancárias durante pagamento dos aposentados

A Polícia Militar da Paraíba vai atuar com um reforço específico para garantir a segurança perto das agências bancárias, a partir desta quarta-feira (25), durante o pagamento dos aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Cada Batalhão no estado vai empregar um plano operacional em sua área, com apoio das tropas especializadas da instituição, a exemplo do Batalhão de Operações Especiais (Bope).



A orientação é que, sendo possível, evite realizar o saque neste momento para reduzir o risco de contágio do novo coronavírus, já que os segurados são em sua grande maioria os idosos, que estão no principal grupo de risco da COVID-19. Os bancos e o próprio INSS recomendam que os idosos prefiram pagar suas despesas através do cartão de débito. O calendário de pagamentos do benefício vai até o dia 7 de abril.



Além das orientações, a PM paraibana vai reforçar também as rondas pertos desses locais, com policiais fazendo Pontos-Base (PB) e até ocupando paradas de ônibus que ficam perto dessas localidades. O planejamento operacional leva em conta um mapeamento feito sobre as rotas onde ficam as agências que têm maior fluxo de pessoas, pela quantidade de aposentados e pensionistas.

Aumento dos acionamentos – A demanda policial aumentou nos últimos dias para a verificação de denúncias sobre aglomerações de pessoas, bares abertos e outras atitudes contrárias ao Decreto Estadual nº 40.135, com medidas emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19. Um estudo do Centro Integrado de Operações Policiais (CIOP) da 1ª Região Integrada de Segurança Pública, que atende a Grande João Pessoa, mostra que houve um aumento de 90,8% das chamadas pelo 190, quando comparado com a média da semana passada, anterior ao decreto.



