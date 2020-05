Polícia recupera mais de dez baterias que teriam sido furtadas de empresa de telefonia na Paraíba

A Polícia Militar interceptou, na noite dessa terça-feira (12), na cidade de Sapé, um carro que estava transportando 11 baterias usadas para alimentar torres de telefonia móvel. O material, avaliado em mais de 13 mil reais, teria sido furtado de municípios do Brejo da Paraíba e seria vendido por menos da metade do valor, conforme os primeiros levantamentos. De acordo com o comandante da 3ª Companhia do 7º Batalhão, major Flávio Silva, a apreensão aconteceu durante uma barreira policial. “Em um check point realizado pelas equipes da 3ª Companhia do 7º Batalhão, com o objetivo de abordar veículos e trazer mais segurança para a população, na cidade de Sapé, verificamos que dentro de uma saveiro branca tinham várias baterias e o condutor do veículo não conseguiu explicar a procedência”, detalhou. No levantamento de informações sobre o material, a PM descobriu que se tratava de baterias para alimentar torres de telefonia móvel de uma operadora, que confirmou que cada uma delas custava 1.200 reais. Foram recebidos informes, que ainda serão investigados, de que o material estava sendo negociado pela internet por 400 reais, cada. O caso foi levado para a Central de Polícia, em João Pessoa. SECOM