Polícia realiza operação integrada e desarticula grupo responsável por vários crimes em Solânea

Quatro homens, de 26, 23, 19 anos foram detidos e um adolescente de 17 anos foi apreendido em uma operação realizada pelas Polícias Militar e Civil, nessa terça-feira (14), na cidade de Solânea. O grupo seria responsável por vários assaltos a comércios, pessoas e também por uma tentativa de homicídio, na região.

A operação que desmontou a quadrilha começou após a 21ª Delegacia Seccional e 7ª Companhia Independente da PM descobrirem o endereço onde eles estariam escondidos, no Sítio São Luiz, na Zona Rural de Solânea. No local, foi preso um dos suspeitos com duas armas de fogo e uma moto com queixa de furto.

Após a prisão dele, os policiais chegaram até os outros acusados, com quem foi apreendida mais uma arma de fogo. Os quatro detidos na operação foram levados para a Delegacia da Polícia Civil, em Solânea.