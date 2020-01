Polícia prende trio suspeito de torturar mulher e gravar agressões para mostrar a traficante em Bananeiras

A Polícia Militar localizou e prendeu em flagrante, na noite dessa quinta-feira (16), duas mulheres e um homem que participam de uma sessão de tortura e agressões contra uma jovem de 25 anos, na cidade de Bananeiras. O crime foi filmado pelo homem e seria para mostrar a um traficante, conforme os levantamentos realizados pela polícia.

Os policiais da 7ª Companhia Independente chegaram até os acusados depois que tiveram acesso às imagens, que circularam em redes sociais de moradores do município, na mesma noite do crime.

Várias equipes policiais foram até o distrito de Romã, encontraram a vítima com vários hematomas, prestaram apoio e depois fizeram buscas na região, resultando na prisão em flagrante do trio envolvido. O homem tem 47 anos e as duas mulheres que agiram com ele, 24 e 19 anos.

O caso foi levado para a Delegacia Seccional de Solânea, que está investigando a motivação do crime e envolvimento de outros suspeitos para poder prendê-los.

Arma apreendida – Nas buscas, a PM apreendeu em um Bordel, também no distrito de Roma, em Bananeiras, um revólver calibre 38. A arma era do proprietário do bar, que tem 63 anos.