Polícia prende trio suspeito de assalto no em Mataraca na Paraíba

A Polícia Militar prendeu três pessoas suspeitas de assalto, que estavam agindo no Litoral Norte do estado. A prisão do trio, que aconteceu após troca de tiros, foi realizada, nessa segunda-feira (20), em Mataraca.

Dois homens e uma mulher foram presos, após assaltarem uma residência, e levaram da vítima relógio e dinheiro. O trio foi interceptado pelos policiais da 2ª Companhia Independente (2ª CIPM), que estavam fazendo buscas pelos criminosos.

O trio, que circulava em um veículo, tentou fugir da abordagem da PM, chegou a atirar contra os policiais, que reagiram, mas acabou detido. Na ação, ninguém ficou ferido. Com os três suspeitos, os policiais da 2ª CIPM apreenderam dois revólveres calibre 38 usados nos crimes, munições, e recuperaram o relógio e dinheiro levado da vítima.

Os três suspeitos, armas e munições apreendidas, e os objetos recuperados, foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil em Mamanguape. A participação do grupo em outras atividades criminosas na região será investigada.