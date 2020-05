Polícia prende suspeito de vender falso medicamento para Covid-19 em Santa Rita

Um homem suspeito de vender um falso medicamento que prometia curar doenças, incluindo a Covid-19, foi preso no começo da noite desta quinta-feira (30) pela Polícia Civil, em Santa Rita. A ação, que teve o apoio do Ministério Público da Paraíba e Agência Estadual de Vigilância Sanitária, ocorreu no bairro de Marcos Moura.



Segundo a polícia, o homem de 49 anos já era investigado pelas equipes da Delegacia Seccional de Santa Rita por anunciar em redes sociais um medicamento feito com ervas. O litro do produto era vendido a R$ 100, com a promessa de curar diversas.



Após obter ordem judicial, os policiais civis realizaram buscas em um imóvel comercial usado pelo suspeito para a fabricação do medicamento. No local, foram encontrados vários insumos e utensílios usados na produção. O imóvel não possuía alvará de funcionamento e nem autorizações sanitárias para ser utilizado como local de fabricação de remédios.



O comércio foi interditado. O homem foi preso em flagrante e autuado por crime contra a saúde pública. O delito é considerado hediondo e a pena máxima é de 15 anos. Ele foi conduzido para a carceragem da Central de Polícia, em João Pessoa. SECOM