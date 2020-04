Polícia prende suspeito de matar a própria namorada por estrangulamento no Litoral Norte da Paraíba

A Polícia Militar prendeu o suspeito de matar a própria namorada por estrangulamento, na madrugada desta terça-feira (21), na cidade de Rio Tinto, no Litoral Norte da Paraíba. O crime aconteceu dentro de uma mata, onde o corpo da vítima foi encontrado sem roupas, após a prisão do acusado. Os policiais da 2ª Companhia Independente da PM (2ªCIPM) foram informados do desaparecimento da jovem, que tinha 20 anos, e nas diligências para encontrá-la, chegaram até a casa do namorado dela, de 18 anos, que foi a última pessoa vista em companhia da vítima e que denunciantes apontavam como autor do crime. O suspeito inicialmente negou o assassinato, mas pouco tempo depois, após a mãe dele apresentar uma camisa suja de sangue, ele confessou que tinha usado a roupa durante o crime e apontou o local onde o corpo da vítima estava. Ele alegou que matou a namorada depois de uma discussão, sem detalhar os motivos, e que estava sob efeito de drogas e álcool. O preso foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, em Mamanguape.

SECOM