Polícia prende suspeito de espancar e estuprar a mãe

Um homem suspeito de ter espancado e estuprado a própria mãe foi preso durante uma ação de policiais civis militares na zona rural da cidade de Prata. O jovem de 18 anos de idade estava foragido desde o ano passado, quando teve a prisão preventiva decretada pela Comarca de Boqueirão.



Ele foi apontado pelas investigações como autor da sessão de espancamento e violência sexual praticada contra uma idosa de 65 anos, mãe dele. O fato ocorreu quando a vítima se encontrava na própria residência, na zona rural do município de Barra de São Miguel.



O foragido estava escondido na zona rural do município de Prata. Equipes das Delegacias de Polícia Civil das cidades de Monteiro e Queimadas e policiais militares do Destacamento de Prata cercaram a região e passaram a fazer buscas.



Apesar de ficar cercado, o suspeito ainda tentou furtar uma moto para fugir, mas foi preso. A prisão ainda teve o apoio de pessoas da comunidade que forneceram informações aos policiais sobre a localização do suspeito.



O homem será encaminhado para uma unidade prisional e ficará à disposição da Justiça.