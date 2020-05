Polícia prende suspeito de esconder drogas na fralda do filho em Santa Rita

A Polícia Militar prendeu um suspeito que tinha escondido drogas na fralda do próprio filho, uma criança de dois anos de idade. A prisão aconteceu após uma abordagem, no início da noite de ontem (25), em Santa Rita, surpreendendo os próprios policiais. O homem, de 21 anos de idade, foi localizado nas proximidades da Estação de Trem, em Várzea Nova, perto de sua casa, em uma localidade apontada como área de tráfico. Ele estava com a esposa e seu filho de dois anos de idade quando foi abordado pelos policiais do 7º Batalhão. “Durante a abordagem, a criança estava a todo momento tentando tirar a fralda, mas a mãe não deixava. Quando a mulher estava sendo revistada, a criança foi para o colo do pai e, naquele momento, puxou a fralda deixando a droga cair nos pés do adulto”, explicou a tenente Karina Souza, coordenadora de policiamento da unidade, que esteve na ação junto com a Força Tática. O suspeito, que já havia sido preso por porte ilegal de arma de fogo e tinha um mandado de prisão em aberto por esse crime, confessou a propriedade dos entorpecentes. Eram cinco pequenas pedras de substância semelhante a crack. Na casa dele, a PM descobriu também outros entorpecentes que estavam escondidos atrás do botijão de gás da cozinha. Em toda a ação, foram apreendidas 20 pedras de crack, quatro papelotes de substância semelhante à maconha e 29 comprimidos entorpecentes. O suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes. SECOM