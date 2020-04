Polícia prende suspeito de assaltar farmácia na cidade de Sapé

A Polícia Militar prendeu em flagrante o suspeito de assaltar uma farmácia, na noite dessa terça-feira (14), na cidade de Sapé. O homem, que tem 24 anos, foi preso em um bar, onde gastava o dinheiro do assalto pagando bebidas para amigos. A prisão foi realizada pela Força Tática da 3ª Companhia do 7º Batalhão, que analisou as imagens de circuito interno da farmácia e identificou o criminoso, que já teria praticado outros crimes na região. Após meia hora de buscas, os policiais chegaram até o bar, no sítio Boa Vista, onde ele bebia. As imagens do crime mostram que ele agiu armado com um facão e levou dinheiro do caixa. Ao ser preso, ele disse que praticou o crime para gastar com bebidas e drogas e alegou que teria perdido parte do valor levado. O preso foi apresentado na Central de Polícia Civil, em João Pessoa. SECOM