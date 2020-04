Polícia prende suspeito de assaltar farmácia em Bananeiras

A Polícia Militar prendeu em flagrante um jovem de 18 anos que assaltou uma farmácia, na noite dessa segunda-feira (27), no Centro da cidade de Bananeiras. Armado com uma faca peixeira, o homem ameaçou um dos funcionários e levou dinheiro do caixa. A prisão dele aconteceu após policiais da 7ª Companhia Independente da PM terem acesso às câmeras de circuito de segurança do estabelecimento. O suspeito foi identificado e os policiais descobriram onde ele morava. A residência foi cercada e ele foi preso em flagrante com a faca usada no crime e o dinheiro roubado. No vídeo que mostra o assalto, o acusado aparece se passando por cliente e em determinado momento ele invade o espaço de prevenção que protegia os funcionários do caixa da infecção do novo coronavírus. As imagens mostram ele puxando a faca, ameaçando o funcionário e levando o dinheiro. Após a prisão, ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, em Solânea. SECOM