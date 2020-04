Polícia prende suspeita de matar o marido na cidade de Sapé

A Polícia Civil cumpriu, na tarde deste sábado (11), o mandado de prisão preventiva contra a mulher suspeita de disparar quatro tiros e matar o próprio marido. O crime ocorreu, nessa sexta-feira (10), quando o casal se encontrava em uma fazenda, na zona rural da cidade de Sapé.

A suspeita foi interrogada na Central de Polícia Civil, no bairro do Geisel, em João Pessoa e alegou que agiu em legítima defesa. O caso está sendo investigado pelo delegado Reinaldo Nóbrega. Durante o interrogatório, ela disse que o crime ocorreu após uma discussão entre o casal. A arma usada no crime foi apreendida.

Apesar de não apresentar ferimentos visíveis, a mulher foi submetida a exames de corpo de delito. No mandado de prisão preventiva, expedido pela Justiça a pedido da Polícia, o magistrado converteu a permanência da mulher em unidade prisional em prisão domiciliar.

Após ser ouvida, ela foi submetida a exames de corpo de delito e levada para um presídio, onde receberá uma tornozeleira eletrônica. Em seguida, será levada para a residência informada nos autos judiciais.

Apesar da prisão, as investigações terão continuidade. A Polícia vai tomar depoimento de amigos e familiares. No dia em que o crime ocorreu, as primeiras diligências foram adotadas pela equipe da Delegacia de Crimes Contra Pessoa de João Pessoa.

Em seguida, os trabalhos foram encaminhados para a equipe do Núcleo de Homicídios de Santa Rita, que solicitou a prisão preventiva e vai dar prosseguimento ao inquérito policial.