Polícia prende quadrilha que aplicava golpes contra aposentados e beneficiários de programas sociais na Paraíba

A Polícia Militar desarticulou uma quadrilha que vinha aplicando golpes em aposentados e beneficiários de programas sociais, desde o fim do mês de março, em João Pessoa. Os integrantes do grupo criminoso foram presos nessa quinta-feira (9), perto da agência do Banco do Brasil da praça 1817, no centro da Capital. A prisão foi realizada pelos policiais do 1º Batalhão e do Batalhão Especializado em Policiamento com Motocicletas (BPEMotos), que receberam informações da presença de um carro suspeito perto da agência, foram até lá e flagraram três integrantes do bando, sendo um de 35 anos e os outros dois de 40, cada. Com os suspeitos, foram apreendidos mais de R$ 20 mil, 10 maquinetas de cartão de crédito, um equipamento do tipo ‘chupa-cabra’, 167 cartões de operadoras financeiras, 55 cartões de crédito em branco e dois carros. Modo de agir – Conforme informações de uma das vítimas, os suspeitos apareciam nas agências oferecendo ajuda a quem não sabia manipular o caixa eletrônico, pegava o cartão e, sem a vítima perceber, clonava os dados. Eles alegavam que a conta estava zerada e, após a vítima ir embora, retornava ao banco e realizava o saque. Eles teriam passado toda a tarde dessa quinta-feira (9) realizando saques. Um aposentado de 74 anos, que foi vítima da quadrilha na última segunda-feira (7) e perdeu todo o dinheiro que tinha para receber da aposentadoria, reconheceu os acusados. Os presos foram levados para a Central de Flagrantes, no Geisel, onde mais vítimas devem comparecer. SECOM