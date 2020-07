Polícia prende na Paraíba suspeito de homicídio contra técnica de enfermagem no RN Policiais Civis da 8ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, com sede em Guarabira, prenderam na manhã desta quinta-feira (9) um homem suspeito de homicídio ocorrido na cidade de Goianinha (RN). A prisão aconteceu após denúncia anônima e foi realizada na cidade de Sertãozinho (PB). Segundo informações do delegado Felipe Castellar, da seccional de Guarabira, o preso confessou o crime e com ele foi apreendida certa quantidade de entorpecente. “Em relação ao homicídio, ele confessou que cometeu o crime por determinação de uma organização criminosa que atua no Rio Grande do Norte. O alvo seria um traficante de uma organização rival, porém resultou na morte de sua companheira, uma técnica de enfermagem. O crime ocorreu na cidade de Goianinha em agosto de 2019”, concluiu. A população pode colaborar com a Polícia Civil pelo disque-denúncia através do número 197. A ligação é gratuita e o anonimato é garantido. SECOM