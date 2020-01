Polícia prende jovem suspeito de roubo na zona rural em Pilõezinhos

Na noite dessa sexta-feira (17), policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar prenderam um jovem, de 22 anos, suspeito de realizar roubos na cidade de Pilõezinhos, no brejo paraibano. Ele foi preso em um matagal com vários objetos roubados.

Após serem acionados pelas vítimas, que relataram os roubos, os policiais partiram em diligências e conseguiram localizar o suspeito escondido em um matagal. Com ele, foram encontrados vários objetos roubados, como: dinheiro, correntes, relógio, uma motocicleta, além de uma faca utilizada nos roubos.

O suspeito, que foi reconhecido pelas vítimas, foi encaminhado à delegacia da cidade.