Polícia prende grupo que praticava assaltos e homicídios em Mamanguape 

Nove pessoas foram presas durante a Operação “Malhas da Lei”, deflagrada na manhã desta quinta-feira (14) pela polícias Civil e Militar, na cidade de Mamanguape. A ação, que contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, teve o objetivo de combater a atuação de grupos criminosos responsáveis por prática de homicídios e assaltos na região.



Os policiais apreenderam três armas de fogo, além de maconha e crack. Nas primeiras horas da manhã, cerca de 80 policiais civis e militares saíram às ruas de Mamanguape em busca de criminosos.



Após investigações da Polícia Civil, a Justiça decretou 23 mandados de prisão e de busca e apreensão de objetos e documentos para serem cumpridos em imóveis ligados aos suspeitos de praticar delitos.



Os trabalhos foram coordenados pelo delegado seccional de Mamanguape, Walter Brandão. Ele explicou que todos os presos integram a mesma facção criminosa responsável por prática de assaltos, homicídios e tráfico de drogas.



“Essa operação tem o objetivo de prender criminosos que praticam graves crimes em Mamanguape. Além de realizar prisões, nosso objetivo é apreender drogas, armas e outros objetos ilícitos que forem encontrados em poder dessas organizações”, afirmou o delegado.



Os presos foram conduzidos para a Central de Polícia de João Pessoa e serão apresentados ao Poder Judiciário, durante audiência de custódia. As armas apreendidas serão encaminhadas para perícia.