Polícia prende grupo crimino em Jacaraú

A Polícia Militar encerrou uma festa, realizada na noite dessa quarta-feira (1º), com integrantes de um grupo criminoso, na cidade de Jacaraú, no Litoral Norte da Paraíba. Entre os participantes, estavam dois suspeitos que planejavam assassinar um jovem, na mesma noite, no município. Eles bebiam na casa enquanto aguardavam o momento de cometer o crime.

O possível assassinato foi frustrado com a ação antecipada dos policiais da Força Tática da 2ª Companhia Independente da PM (2ª CIPM), que receberam a denúncia sobre a festa e plano dos criminosos, cercaram a residência e conseguiram prender a dupla com dois revólveres que seriam usados no crime. A prisão aconteceu quando os dois suspeitos tentavam fugir pela parte dos fundos da casa e ainda chegaram a trocar tiros com a PM.

Um dos presos tem 28 anos e já responde por porte ilegal de arma. O outro, tem 24 anos e já tem passagem pela polícia por roubo. O caso foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, em Mamanguape, que também foi informada sobre o descumprimento das medidas sanitárias decretadas pelo Governo do Estado para prevenir a proliferação do novo coronavírus.