Polícia prende dois suspeitos de roubo, apreende revólver e recupera dinheiro

Dois homens de 20 anos de idade, ambos de Guarabira, foram presos pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (7), logo após roubarem uma casa lotérica na cidade de Belém. Com eles os policiais da 3ª Companhia do 4º Batalhão apreenderam um revólver calibre 32 com cinco munições, a moto utilizada na prática do crime, e recuperaram todo o dinheiro que tinha sido roubado. Os dois foram presos em um sítio, na zona rural de Belém. Eles foram detidos após uma perseguição policial que envolveu as guarnições, e que teve início logo que a PM recebeu a informação de que dois homens haviam cometido o crime e fugido na direção da zona rural. Os dois presos e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. SECOM