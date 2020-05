Polícia prende dois suspeitos de aplicar golpe de R$ 100 mil em bombeiro reformado 

Dois homens suspeitos de praticar um golpe no valor de R$ 100 mil foram presos na manhã desta segunda-feira (4) pela Polícia Civil. A dupla foi presa em flagrante delito por equipes da Delegacia de Defraudações e Falsificações de João Pessoa ( DDF/JP), no momento em que aplicavam nova fraude. Eles estavam dentro de uma agência bancária instalada na Avenida Epitácio Pessoa, na Capital Paraibana. A vítima é um militar reformado do Corpo de Bombeiros da Paraíba, de 55 anos de idade.



Segundo informações do delegado Gustavo Carleto, da DDF/JP, a denúncia foi feita pela filha do aposentado. Ela procurou a Polícia Civil, após perceber que diversos empréstimos e saques que somam a quantia de quase R$ 100 mil foram feitos em nome da vítima.



A partir da denúncia, a DDF passou a apurar o caso e descobriu que o militar reformado costumava ingerir bebida alcoólica na companhia de dois homens. “Esses dois homens presos hoje se aproveitaram da condição de embriaguez da vítima para levá-la ao banco e praticar os golpes usando seus dados pessoais “, afirmou o delegado .



A dupla planejava realizar novo golpe na manhã desta segunda-feira. A equipe da DDF montou uma campana nas imediações da agência e conseguiu prender os dois suspeitos no momento que saiam do banco com o militar reformado.



Os policiais ainda localizaram uma terceira pessoa que teria emprestado a própria conta bancária para ser usada como “laranja” pelos suspeitos de praticar estelionato. Essa terceira pessoa foi levada para a delegacia, devolveu um valor não revelado pela polícia, que foi depositado indevidamente em sua conta, e foi liberada.



Os dois suspeitos de atuar ativamente no golpe foram enquadrados em flagrante delito por crime de estelionato, previsto no artigo 171 no Código Penal Brasileiro. SECOM