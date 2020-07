Polícia prende casal suspeito de atuar no tráfico de drogas em Mamanguape, Litoral Norte da Paraíba

A Polícia Militar desarticulou um esquema do tráfico que era gerenciado por um casal, na cidade de Mamanguape, e apreendeu com os suspeitos drogas, dinheiro e balanças de precisão, nessa segunda-feira (29). Na ação, foram apreendidos também fogos de artifício que eram usados pelos suspeitos para anunciar a presença da PM nas proximidades.

As equipes da Força Tática da 2ª Companhia Independente da PM chegaram até o homem e a mulher, ambos com 34 anos, após uma denúncia de que teria chegado um carregamento de drogas para abastecer o tráfico no bairro Alto do Cemitério. A PM montou um cerco na localidade e prendeu os suspeitos com quase dois quilos de crack e maconha, munições, dinheiro, balanças de precisão e os fogos.

Durante a prisão, a mulher denunciou que havia sido agredida na noite do domingo (28) pelo próprio companheiro, que seria também o seu comparsa na atividade criminosa do tráfico. Os dois foram levados com a droga apreendida para a Delegacia de Mamanguape.