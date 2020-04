Polícia prende acusado de fornecer armas e fabricar munições para criminosos na região de Bananeiras

As polícias Militar e Civil prenderam, nas primeiras horas desta terça-feira (28), um acusado de fornecer armas de fogo e fabricar munições para criminosos que atuam no Brejo da Paraíba. O suspeito, de 44 anos, foi preso na cidade de Bananeiras e com ele foram apreendidos três revólveres, uma espingarda, um rifle, munições e materiais para a fabricação de produtos bélicos para o crime. O acusado estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo, expedido pela Vara Única de Bananeiras. Ele tinha sido preso em abril de 2016 pela mesma prática criminosa e está condenado a cumprir pena de mais de oito anos de prisão. A operação desta terça-feira foi realizada em conjunto pelas equipes da 7ª Companhia Independente da PM e 21ª Delegacia Seccional, que cercaram o sítio Olho D’água e prenderam o acusado com todo o material. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, em Solânea. SECOM