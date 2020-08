POLICIA MILITAR REGISTRA UM HOMICÍDIO NA CIDADE DE SAPÉ

Na madrugada deste Domingo, dia (02/08/2020),por volta das 03h:20m o Copom Sapé recebeu informação do irmão da vítima Sr Severino Rodrigues que foi até a 3° Companhia de Sapé e informou que seu irmão de nome Jaillton Rodrigues do Nascimento, agricultor de 33 anos,havia sido vítima de disparos de arma de fogo vindo a óbito no local próximo a sua residência na rua do Arame, próximo a travessa Epaminondas II s/n Bairro Novo Sapé. Foi enviado até o local a guarnição da força tática que constatou a veracidade do fato. Sendo informado de imediato a delegacia de Homicídio em João pessoa, para que fosse tomada as medidas cabíveis, para a remoção do corpo para o IML.

*Seção de Comunicação Social e Marketing Institucional da 3ª Cia/ 7º BPM*