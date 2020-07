Polícia Militar realiza sanitização em prédio e viaturas do 4º BPM

O prédio onde funciona a sede do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), em Guarabira, e as viaturas passaram por um processo de sanitização na manhã desta segunda-feira (13), em mais uma medida preventiva de combate ao Novo Coronavírus e que visa garantir mais segurança aos policiais que trabalham no local. O processo de desinfecção vem sendo realizado de forma rotineira, com a descontaminação do pátio, alamedas, seções, alojamentos, garagens e viaturas, além das salas do comandante e subcomandante.

A sanitização realizada hoje também será estendida para a 2ª e 3ª Companhias do 4º BPM, sediadas respectivamente em Alagoa Grande e Belém, e os Destacamentos das demais cidades fa área do Bataçhão, além das instalações físicas e viaturas do 5° Pelotão do Choque e a 2ª CPTran, ambos sediados em Guarabira.

A sanitização de ambientes é um procedimento de controle microbiológico que visa eliminar e impedir a proliferação de vírus, bactérias, fungos e ácaros. criando uma película de proteção. Os produtos utilizados não são prejudiciais aos humanos, animais ou ao meio ambiente, além de não deixar manchas ou odores.