Polícia Militar prende mulher por posse de entorpecente e ameaça de atear fogo na casa da mãe em Cuitegi

Uma mulher foi presa por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) na noite dessa quarta-feira (18), no Bairro do Cruzeiro, na cidade de Cuitegi, por posse de entorpecente, ameaça e quebra de albergue. A guarnição local foi acionada pela vítima, que é a mãe da suspeita, que relatou que a filha é usuária de substâncias ilícitas e estava bastante alterada, ameaçando atear fogo na residência dela.

De imediato, os policiais foram até o local informado e, com a autorização da proprietária, adentraram no imóvel, onde foi encontrada uma porção de uma substância semelhante à maconha. A suspeita, que tem 26 anos de idade, confirmou que havia ‘quebrado’ o albergue e que não se importava com a justiça.

Diante disso, ela foi detida e algemada por se tratar de uma pessoa bastante agressiva e já conhecida dos policiais por outras ocorrências. Em seguida, a vítima e a suspeita foram encaminhadas à delegacia.