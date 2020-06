Polícia Militar prende mais um suspeito de violência doméstica em Guarabira

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizaram, nesse sábado (20), no centro de Guarabira, mais uma prisão de um suspeito de violência doméstica, a segunda na cidade em menos de 24h. A prisão aconteceu no final da tarde, depois que o Copom recebeu a denúncia de que uma mulher estaria sendo agredida fisicamente pelo companheiro.

Ao tomar conhecimento do fato, de imediato uma guarnição compareceu ao local e foi informada pela vítima que as agressões teria começado depois que o companheiro a presenciou ingerindo bebida alcoólica com os vizinhos. Depois de ser detido, o suspeito foi conduzido à delegacia para a autuação em flagrante.

P/5 – Seção de Comunicação Social e Marketing Institucional do 4º BPM