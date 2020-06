Polícia Militar prende em Pirpirituba homens que compartilhavam bebida alcoólica com menores de idade

Durante a madrugada desta quarta-feira (24), policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam, na cidade de Pirpirituba, dois homens que compartilhavam bebida alcoólica com menores de idade, proibição que consta no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A guarnição do Destacamento realizava patrulhamento de rotina quando visualizou uma aglomeração em via pública e, ao se aproximar, observou a presença de menores de idade que consumiam bebida alcoólica e apresentavam sinais visíveis de embriaguez, um deles inclusive passava mal e apresentando desequilíbrio e falta de coordenação motora. Entre eles, estavam dois maiores de idade que também ingeriam e compartilhavam a bebida com os adolescentes. Diante do fato, os policiais deram voz de prisão aos dois homens que, em seguida, foram conduzidos à delegacia.

NA TERÇA-FEIRA – No centro da cidade de Guarabira, dois homens foram presos por vias de fato, durante uma briga em via pública, depois que algumas pessoas informaram que estava acontecendo um conflito interpessoal entre eles. Ao chegarem ao local, a guarnição encontrou um dos envolvidos, que confirmou o fato e relatou que o outro homem estava acompanhado da sua ex-companheira e que tinha saído com destino à delegacia, para onde ele também foi levado pelos policiais.

Em Belém, a guarnição comandada pelo capitão Leite realizava diligências de rotina quando se deparou com alguns homens em atitudes suspeitas. Durante a abordagem, foram encontradas com um deles algumas porções de uma substância semelhante à maconha. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.

