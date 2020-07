Polícia Militar prende em Guarabira suspeito de violência doméstica

Um homem suspeito de violência doméstica foi preso em flagrante por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) na noite desse sábado (25), no Sítio Itamatay, zona rural do município de Guarabira. De acordo com a denúncia feita pela mãe do suspeito ao Copom, ele estaria apresentando sinais de embriaguez alcoólica e agredindo fisicamente a companheira.

A guarnição comandada pelo subtenente Wamberto foi designada para ir ao local e se deparou com o suspeito, que estava muito agressivo e passou a desacatar os policiais. Ele foi preso e conduzido, juntamente com a vítima, até a delegacia plantonista para ser autuado em flagrante pelo crime de violência doméstica.

P/5 – Seção de Comunicação Social e Marketing Institucional do 4º BPM