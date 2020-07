Polícia Militar prende em Guarabira dono de bar e clientes por descumprimento de medidas preventivas contra Covid-19

Seis pessoas, incluindo o dono de um bar e clientes, foram presos por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) na noite desse sábado (4), na zona rural do município de Guarabira, por infringirem o artigo 268 do Código Penal Brasileiro, destinado a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, e dos decretos estaduais vigentes que impõem medidas de prevenção contra a Covid-19.

Os policiais, sob o comando do tenente-coronel Gilberto e a supervisão do major Silva Ferreira, realizavam a Operação Previna-se, paralela à Operação Nômade, quando tomaram conhecimento de que estaria havendo uma aglomeração de pessoas no Sìtio Contendas. Ao chegarem ao local, as guarnições confirmaram a veracidade da denúncia, constatando que as pessoas estavam sem máscaras e ingerindo bebidas alcoólicas no interior de um bar.

Durante as abordagens, houve resistência das pessoas presentes ao trabalho dos militares, inclusive uma mulher que estava em meio à aglomeração tentou obstruir a ação policial, favorecendo a fuga de outras pessoas através de uma residência que fica na na extensão do bar. As seis pessoas detidas foram conduzidas à delegacia para os procedimentos legais.

No percurso, a mulher que favoreceu a fuga de outros infratores sentiu-se mal e foi levada ao hospital para receber assistência médica, tendo sido qualificada indiretamente. Ela irá responder judicialmente junto com os demais conduzidos à delegacia a um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência).

P/5 – Seção de Comunicação Social e Marketing Institucional do 4º BPM