Polícia Militar prende em Guarabira acusado de homicídio e roubo praticados no Rio de Janeiro

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam, nesta terça-feira (14), na cidade de Guarabira, um homem com mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acusado de homicídio e roubo praticados naquele Estado. A prisão foi feita pela guarnição de Rádio Patrulha, comandada pelo subtenente Wamberto, que realizava rondas pelo Bairro das Nações e se deparou com o acusado em atitude suspeita.

Ao realizarem a abordagem e a consulta do nome dele através do Copom, os policiais constataram o mandado de prisão expedido contra ele. A guarnição prendeu o acusado e o conduziu para a delegacia, onde ele foi apresentado para no primeiro momento ser encaminhado a um dos presídios de Guarabira e, posteriormente, ser transferido para o Estado do Rio de Janeiro.