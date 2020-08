Polícia Militar prende em Cuitegi idoso acusado de obrigar criança a fazer sexo oral

Um idoso de 71 anos de idade foi preso por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) nesta sexta-feira (31), no centro da cidade de Cuitegi, suspeito de estupro de vulnerável que teria sido praticado contra um menino de 9 anos. Os policiais faziam rondas quando foram acionados por conselheiros tutelares para averiguar a denúncia, que teria sido feita pela própria criança para a irmã.

De acordo com o relato feito pelo menino, o idoso teria lhe aliciado e convencido a entrar na casa dele. Depois de tirar a roupa do menor, o suspeito ainda tentou realizar conjunção carnal encostando o órgão genital na criança. Como não concluiu o ato, antes da criança sair do imóvel, o idoso ainda a teria teria obrigado a praticar sexo oral nele.

Rapidamente, os policiais, acompanhados por conselheiros tutelares, localizaram o suspeito, que foi conduzido preso para a Delegacia de Polícia Civil de Guarabira.

*P/5 – Seção de Comunicação Social e Marketing Institucional do 4º BPM*