Polícia Militar e TRE da Paraíba distribuem cestas básicas em Guarabira

Através de uma parceria entre a Polícia Militar e o TRE/PB (Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba), o 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) distribuiu, nesta terça-feira (16), 175 cestas básicas para famílias que residem na comunidade conhecida como Buraco do Afonso, no Bairro do Nordeste, e no Bairro Mutirão, ambos na cidade de Guarabira. A ação fez parte da Patrulha da Esperança, promovida pela Justiça Eleitoral em parceria com a Polícia Militar.

Coordenou a ação social o tenente-coronel Gilberto, com o apoio da Coordenação da Polícia Solidária do 4º BPM, tendo à frente a capitão Karla, além das guarnições da Força Tática, Bope, 2ª CPTran, e funcionários do Cartório Eleitoral. As ações da Patrulha da Esperança já ocorreram em outras cidades do Estado e as próximas beneficiadas, de acordo com o juiz eleitoral Antônio Carneiro, serão as localizadas no Sertão.