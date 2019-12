Polícia Militar apreende veículos com documentos falsificados em Mamanguape

Durante rondas pelas ruas de Mamanguape, Litoral Norte da Paraíba, o Tático I visualizou um veículo Voyage de cor branca e resolveu fazer uma abordagem Policial, ao efetuarem uma busca minuciosa na documentação do carro foi verificado que o documento CRLV apresentado apresentava visíveis sinal de falsificação. Ao indagarem o condutor sobre tais adulterações mesmo informou ter comprado o veículo de outro indivíduo na cidade de Jacaraú. Devido tais suspeições a Equipe Policial foi até o local onde o carro foi adquirido e ao chegarem no endereço citado encontraram um Fiat Pálio na frente e fazer a análise documental constataram que também se tratava de outro carro com documentos falsos (CRLV). Diante dos fatos os dois envolvidos e os veículos foram conduzidos para delegacia onde foram feitos os procedimentos cabíveis.

ACUSADOS: Laércio Gerônimo do Nascimento, 49 anos e Edilson Lopes de Farias, 39 anos.

*VEÍCULOS APREENDIDOS:*

• 01 VW Voyage de cor branca ano 2017/2018 com placas: QHN1708 com CRLV falsificado.

• 01 Fiat Pálio de cor preta ano ano 2014/2015 com placas: QGL1980 com CRLV falsificado.

*CONDUÇÃO:* Delegacia de Mamanguape