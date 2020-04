Polícia Militar afastou policial que gravou vídeo defendendo o fim do isolamento social, em Guarabira

A Polícia Militar afastou um policial que gravou um vídeo defendendo o fim do isolamento social, em Guarabira, na Paraíba. Além disso, a corporação informou que vai abrir um procedimento administrativo disciplinar para investigar o caso. As imagens foram registradas dentro de um carro e os três policiais que aparecem no vídeo estão fardados. A PM informou que segue e mantém as recomendações distanciamento e prevenção ao novo coronavírus.

O vídeo circulou na internet, por meio das redes sociais. Nele, o policial se manifesta contra as medidas de isolamento recomendadas pelo Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e Governo do Estado. Ele incentiva as pessoas a romperem com o isolamento social, pede para que a população volte a trabalhar e alega não ter casos em Guarabira.

Em nota, o comando do 4º Batalhão informa que já afastou das ruas o policial militar que aparece fardado, de serviço e dentro da viatura gravando um vídeo contra o isolamento social, inclusive usando termos de baixo calão em relação às pessoas que estão se prevenindo contra o contágio do novo coronavírus.