Polícia encontra plantação de maconha dentro de casa, em João Pessoa

A Polícia Civil localizou na tarde da quinta-feira (19), uma casa que estava sendo usada para o cultivo de maconha do tipo skunk. No imóvel, localizado no bairro Jaguaribe, em João Pessoa, foram apreendidas 180 mudas. Segundo o delegado Bruno Germano, a descoberta do imóvel faz parte do desdobramento da operação “Reis do Skunk”, deflagrada em novembro deste ano pela Polícia Civil.